НАБУ перевірить, чи отримувала Тимошенко 4 мільйони євро від Каддафі

Перевірку інформації щодо фінансування виборчої кампанії Тимошенко оточенням Каддафі на виборах 2010 року розпочали за зверненням депутатів.

Національне антикорупційне бюро України почало перевірку інформації щодо фінансування виборчої кампанії Юлії Тимошенко на виборах президента України 2010 року лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв, оприлюднивши відповідь НАБУ на своє звернення щодо цього.

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«За результатами розгляду Вашого запиту детективами НАБУ розпочато інформаційно-аналітичне дослідження, у ході якого витребувано додаткову інформацію із зазначеного питання в установленому законом порядку», - сказано в документі.

За даними НАБУ, аналогічні запити направили також інші народні депутати.

Далі Бюро обіцяє, в разі виявлених ознак кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, буде прийнято рішення відповідно до вимог ст. 214 КПК України.

«Питання лише чи відповідні запити будуть направлені до правоохоронних органів Лівії щодо отримання інформації від живих членів родини Каддафі?», - прокоментував Ар’єв.

Довідка УНІАН. За інформацією арабської газети Asharq Al Awsat, 2010 року режим Каддафі надав гроші на виборчу кампанію тодішнього кандидата у президенти України Юлії Тимошенко. Помічник з оточення сина лівійського диктатора Саґфа Аль Іслама на умовах анонімності розповів, що на кампанію Тимошенко начебто було виділено щонайменше 4 млн євро. Ці гроші замовив тодішній прем'єр-міністр Лівії Багдаді аль-Махмуді, вони були поміщені в сумку купюрами по 500 євро.

"Ми вирушили на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав тодішній віце-прем’єр України", – розповів помічник сина Каддафі.

Водночас речниця Тимошенко Марина Сорока спростувала повідомлення арабської газети: "Ця інформація не відповідає дійсності, це все неправда".

Як повідомляв УНІАН, у Франції екс-президента Саркозі судитимуть за звинуваченням у корупції через імовірне фінансування Каддафі його кампанії.