Екс-президента Франції Саркозі судитимуть за звинуваченням у корупції

Політик підозрюється в спробі отримання конфіденційної інформації від одного з суддів Касаційного суду Франції.

Колишній президент Франції Нікола Саркозі постане перед судом за звинуваченням у зловживанні впливом та підкуп.

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Про це повідомляє газета Le Monde. За інформацією видання, політик підозрюється в спробі отримання конфіденційної інформації від одного з суддів Касаційного суду Франції з розслідування фінансування його президентської кампанії 2007 року. В обмін на послугу Саркозі нібито обіцяв допомогти судді домогтися призначення на престижний пост в Монако.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Нікола Саркозі були пред'явлені звинувачення в рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як в 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.