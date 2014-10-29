В полоні бойовиків на Донбасі залишаються 4 журналісти

Про це повідомляє офіційний сайт Інституту масової інформації.

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"Майже 3 місяці в полоні "ЛНР" знаходиться головний редактор луганського інтернет-порталу "Політика 2.0" Сергій Сакадинський. Крім Сакадинського, до цих пір залишається невідомою доля затриманих бойовиками харківського журналіста Романа Черемського, стахановських журналістів Євгенія Тимофєєва та Євгена Шляхтіна", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що протягом вересня-жовтня з полону бойовиків були звільнені 4 журналісти.