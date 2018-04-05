Грибаускайте у США розповіла Трампу про українських військових

Грибаускайте зазначила, що у США на саміті країн Балтії обговорювалися питання безпеки і підтримки України.

Президент США Дональд Трамп розуміє ситуацію в Україні. Про це заявила президент Литви Далія Грибаускайте.

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Вона розповіла про деталі зустрічі лідерів країн Балтії з президентом США Дональдом Трампом Голосу Америки. На питання, чи було особисте взаєморозуміння з президентом Трампом, Грибаускайте висловила переконання, що таке взаєморозуміння було досягнуте. "Ми зустрілись не вперше, і він завжди є складним, але цікавим".

"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні», - наголосила Грибаускайте.

​Протягом саміту, Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається. "Я сказала Трампу, що ваші (українські - ред.) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити", - сказала Грибаускайте.

Реформа НАТО та безпека регіону стали основними темами саміту трьох країн Балтії та США, що відбувся у вівторок. Далія Грибаускайте високо оцінила підписання декларації про дотримання ст. 5 Північноатлантичного договору. Ця декларація містить "усі необхідні елементи, щоб регіон став більш безпечним і обороноздатним".

Коментуючи підтримку деякими європейськими країнами газпромівського проекту "Північний потік-2", Грибаускайте зазначила: "Нас дивує, що Європа йде у зворотньому напрямку і не бачить загрози. Ми вже пережили загрозу. Це – наша історія, це наше знання і ми ніколи не повернемось і ніколи це не повторимо. Ми є найкращим прикладом в Європі. Сподіваюсь, Європа скоро зрозуміє, що чим більше постачальників, тим міцніша безпека і краща ціна для споживачів в Європі", - переконана президент Литви.