Порошенко назвав захисників "Північного потоку - 2" спільниками Москви

За словами Порошенка, будівництво "Північного потоку-2" представляє собою "серйозну небезпеку" для України.

Президент України Петро Порошенко вважає, що прихильники будівництва трубопроводу "Північний потік - 2" є "спільниками Росії в її гібридній війні".

Про це він заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке буде опубліковано в суботу, 31 березня, повідомляє DW.

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За словами Порошенка, будівництво "Північного потоку-2" представляє собою "серйозну небезпеку" для України, оскільки Київ щорічно буде втрачати по 2 мільярди доларів мита, яке Київ стягував за транзит російського газу в Європу. Також російський концерн "Газпром", ймовірно, зменшить обсяги поставок газу в Україну і таким чином "послабить" її.

Порошенко підкреслив, що "Північний потік-2" це "інструмент політичного тиску" з боку Росії.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 березня, компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG) отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ (виключна економічна зона), не дивлячись на те, що 21 березня депутати Європейського парламенту, що входять в комітет з промисловості, досліджень та енергетики, підтримали зміни в газову директиву, яка повинна завадити будівництву газопроводу "Північний потік 2".