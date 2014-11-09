Президент з дружиною взяли участь у спільній молитві за сиріт

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Молитва відбулася на Михайлівській площі у Києві у рамках проведення в Україні Всеукраїнського дня молитви за сиріт.

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«У цей день люди всіх віросповідань молитовно просять Бога про захист, благословення та щасливі родини для дітей-сиріт, а також про Божу ласку для тих, хто приймає та виховує їх у своїх сім’ях», - йдеться у повідомленні.

У спільній молитві також взяли участь діти-сироти, голови українських церков, релігійних організацій та об’єднань, уповноважені посли та представники дипломатичних місій різних держав світу.

Дружина президента від імені своєї родини подякувала всім, хто зібрався на Михайлівській площі в Києві та по всій Україні, щоб долучитися до молитви за щасливе майбутнє та повноцінні сім'ї для дітей.

"Я низько вклоняюся всім, хто щоденно опікується долями дітей, які опинилися без батьківської турботи та любові. Закликаю громадян нашої держави кожного дня пам'ятати, що поряд є діти, котрі потребують нашої уваги та підтримки, і робити все можливе, щоб сирітство в Україні відходило у минуле", - сказала Порошенко.

Після спільної молитви дружина президента, разом із дітьми-сиротами, запустила у небо голуба, який у релігійному контексті є символом духу усиновлення, зазначили у прес-службі.