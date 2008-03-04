У НУ-НС підтримали ідею регіоналів щодо виклику Тимошенко на килим

Народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція Наша Україна – Народна самооборона") підтримує необхідність заслуховування інформації прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо домовленостей з газових питань із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту та керівників комітетів ВР.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО має проінформувати парламент про пропозиції уряду щодо врегулювання питань в газовій сфері, а також щодо нових посередників, які пропонуються для постачання газу в Україну.

Також А.ГРИЦЕНКО звернувся до Представника Президента у Верховній Раді з приводу необхідності внесення до ВР законопроекту про допуск підрозділів іноземних держав на територію України для участі у військових навчаннях.

Він наголосив, що згідно з планом, у 2008 році передбачається проведення десяти таких військових навчань, перше з яких має відбутися у квітні.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що невирішення цього питання знову призведе до непорозумінь, які вже були раніше.

Як повідомлялося, Партія регіонів наполягає на розгляді в парламенті питання щодо газової кризи.