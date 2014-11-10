СБУ спіймала десять бойовиків «ДНР», половина з яких була шпигунами

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Затримані громадяни України 1979 р.н. та 1968 р.н. під час окупації м. Слов’янськ чергували з вогнепальною зброєю на блокпостах та виконували роль «поліцаїв» - допомагали терористам виявляти місцевих мешканців, які засуджували дії т.зв. «ДНР».

Виконував злочинні завдання терористів і 23-х річний бойовик, який у червні ц.р. вступив до бандформування «Єсаула», підпорядкованого «польовому командиру» терористів на прізвисько «Бабай». Затриманий бойовик охороняв склади зі зброєю та чергував на блокпостах в районі міста Дружківка.

Ще один зловмисник на прізвисько "Топотун", після проходження військової підготовки під керівництвом російських інструкторів, охороняв один із штабів терористів, розташований в селі Стрюково на Донеччині.

Співробітники СБУ затримали також мешканця Краматорська Донецької області 1973 р.н., який безпосередньо брав участь у збройних нападах на військовослужбовців Збройних Сил України.

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Крім того, СБУ затримала п’ятьох інформаторів, які передавали терористам відомості про сили АТО.

Так, громадянин України, 1959 р.н. на прізвисько «Льова», на початку липня ц.р. за власною ініціативою встановив контакти з членами одного з розвідувально-диверсійних підрозділів «ДНР». За їх завданням збирав і передавав терористам детальну інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ. Під час затримання у зловмисника вилучено топографічні карти українських міст та сіл в районі Маріуполя, з позначками місць розташування блокпостів, особового складу та важкої техніки українських військових підрозділів.

Затриманий 56-ти річний мешканець Донецької області з позивним «Дядя Вітя» впродовж серпня-листопада ц.р. підтримував тісні зв'язки з керівництвом розвідувально-диверсійної групи так званого «Першого російського миротворчого батальйону спеціального призначення». Зловмисник збирав і передавав диверсантам дані про дислокацію підрозділів Збройних Сил України в районі населених пунктів Павлопіль та Орловське, а також біля м. Маріуполь.

Тривають оперативно-слідчі дії.