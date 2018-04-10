НАЗК детально перевірить 60 декларацій топ-посадовців: серед них – Порошенко, Гройсман та Парубій

У відомстві заявляють, що декого із посадовців перевірять не лише за 2017 рік, а й починаючи з 2015 року.

Національне агентство із запобігання корупції ухвалило рішення про початок повних перевірок 60 декларацій топ-посадовців, серед яких президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Facebook.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні відомства.

У повідомленні також міститься посилання на перелік цих посадовців. Так, у випадку Порошенка та Гройсмана йдеться про декларації за 2017 рік, а щодо Парубія - за 2015-2017 роки.

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Також декларації за 2015-2017 роки перевірять у першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко та віце-спікера Оксани Сироїд, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, генерального прокурора Юрія Луценка, голови Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Хлодницького, голови Національного банку Якова Смолія, голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олега Наливайка.

У в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун перевірять декларації за 2016-2017 роки.

Лише за 2017 рік декларації перевірять у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра фінансів Олександра Данилюка, міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, віце-прем'єра Володимира Кістіона, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Крім того, перевірять декларації за цей рік і у першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, міністра культури Євгена Нищука, міністра інфраструктури Володимира Омеляна, міністра юстиції Павла Петренка, міністра оборони Степана Полторака, міністра соціальної політики Андрія Реви, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша та в.о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова.