У бойовиків з'явився ЗРПК "Панцир", вони переходять на «казармений режим» - Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в ряді населених пунктів Луганської області, підконтрольних терористам (н. п. Луганськ, Краснодон), особовий склад бандформувань переведений на «казармений режим».

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