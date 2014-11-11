У бойовиків з'явився ЗРПК "Панцир", вони переходять на «казармений режим» - Тимчук
11:44, 11 листопада 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в ряді населених пунктів Луганської області, підконтрольних терористам (н. п. Луганськ, Краснодон), особовий склад бандформувань переведений на «казармений режим».
REUTERS
Про це повідомляє Дмитро Тимчук.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Аргументація - готовність до проведення активних дій проти українських військ.
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Також, за словами Тимчука, підтверджена поява в розпорядженні російсько-терористичних військ новітнього російського ЗРПК «Панцир З-1» в районі н. п. Новоазовськ. У складі розрахунку ЗРПК - кадрові військовослужбовці РФ.
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