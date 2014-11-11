У Черкасах відправили в Донецький аеропорт броньований КрАЗ (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, цей вантажний автомобіль отримає 5-ий окремий добровольчий батальйон Добровольчого українського корпусу Правого сектору, який разом із армійськими підрозділами ЗСУ захищає аеропорт Донецька.

Автомобіль українським воїнам сьогодні на центральній площі передав благодійний фонд «Нова Громада» групи компаній «Нові продукти». Це вже четверта вантажівка, яку відправляють на схід за ініціативи цього фонду.

Читайте такожМиколаївський волонтер розробив новий спосіб бронювання "КрАЗів"За словами голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка, такий "КрАЗ" необхідний на передовій в умовах осені-зими. Автомобіль дозволяє перевозити людей, знаряддя, боєкомплекти в умовах передової.

Супроводжуватиме цей автомобіль на передову молода черкащанка з позивним "Марго" яка служить на сході командиром штурмової роти. Вона зазначила, що в "Правого сектору" з технікою дуже складно, оскільки добровольчий корпус офіційно не є бойовою одиницею.

За словами військового комісара Черкаської області Євгена Курбета, для батальйону тероборони «Черкаси» та інших підрозділів Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби з Черкаської області відправлено понад 60 автомобілів. Тільки за останні два місяці передали 25 пікапів та вантажівок.

Він зазначив, що раніше більш затребуваними на фронті були продукти, а сьогодні, зважаючи на осінню погоду, потрібні автомобілі для бездоріжжя.