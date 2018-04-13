Турчинов: Кремль у 2014 році готувався до вторгнення в Київ

Турчинов заявив, що на початку березня на кордоні з Україною знаходилося понад 200 тисяч російських солдатів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Кремль на початку березня 2014 року готував сценарій до вторгнення не тільки на схід України, але і до Києва з метою реанімації режиму Віктора Януковича.

Про це секретар РНБО сказав в інтерв'ю телеканалу "UA:Перший".

Він розповів, що у Кремля був сценарій щодо реанімації режиму Віктора Януковича.

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"І саме вже починаючи з кінця лютого-початку березня розвідка доповідала, що не просто готується вторгнення, до якого вони готувалися, вони готувалися взяти не тільки схід чи південну Україну, вони готові були входити і в Київ", - заявив Турчинов.

"І Янукович, якого вони публічно вважали легітимним, який ви знаєте звернувся до Путіна з вимогою ввести війська, і цей його папірець - вони як політичне прикриття використовували, але уявіть ситуацію: входять вони до Києва, в обозі перевозять "легітимного" з точки зору Росії, але формально, і з точки зору права Януковича, і говорять - ми відновили конституційну владу в Україні", - наголосив Турчинов.

"І саме цей сценарій був найбільш небезпечний для нас. Саме військове вторгнення і проголошення відновлення так званої "конституційної влади" Януковича, і для того, щоби перекреслити найбільш небезпечний для нашої держави сценарій, необхідно було провести чесні, прозорі, легітимні вибори, які визнають усі країни світу. І саме тому, єдиний сценарний варіант, який залишався - це проведення Антитерористичної операції, але безумовно, із залученням військових, тому що проти військової агресії могли протистояти тільки військові", - заявив секретар РНБО.

Він нагадав, що саме 14 квітня 2014 року було вирішено оголосити про АТО.

"Справа в тому, що події розвивалися дуже швидко і фактично Росія почала неоголошену війну проти нашої держави. І спочатку це була війна в Криму, але саме 1 березня російський парламент схвалив рішення Путіна на введення військ до України. Вздовж кордону з нашою державою було сконцентровано понад 200 тисяч - таке потужне угрупування разом з резервами, яке мало танки, артилерії, реактивні системи залпового вогню і авіацію", - заявив Турчинов.

"І фактично було зрозуміло, що за Кримом почнеться військова агресія вже на материковій Україні, і вже тоді ми змушені були ще на початку березня перекидати усі наявні війська, їх було дуже замало тоді, перекидати на північ, на схід для того, щоби протистояти цій навалі, тій війні, до якої Україна ще не була готова", - сказав він.

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Він нагадав, що Росія разом з військовими діями розпочала дуже ретельно підготовлену російськими спецслужбами провокацію під назвою "русская весна".

"За задумом російських штабістів, сепаратистські заколоти повинні були охопити фактично пів України. І дійсно, від Одеси до Харкова, і південь і увесь схід, і північ, фактично були охоплені такими заколотами - захоплювали адміністративні споруди, проводили багаточисельні мітинги, вивішували російські прапори, і тоді ситуація була не тільки напружена в Донецьку чи Луганську, аналогічна ситуація була в Харкові, в Одесі тощо", - сказав секретар РНБО.

"І для нас було принципово важливо зберегти Україну, і з одного боку, готуючись до військового вторгнення, з іншого боку треба було придушити всі ці заколоти, які загрожували розшматувати Україну і відкрити фактично для вторгнення шлях", - заявив він.

Він сказав, що "за задумами російського Генштабу, Україна не повинна була опиратися військовому вторгненню".

Проте, Турчинов відзначив, що тоді пріоритет України полягав у придушенні цих заколотів.

"Ми достатньо швидко змогли локалізувати ситуацію у більшості регіонів України, і коли кремлівське керівництво побачило, що їх схема дестабілізації ситуації в Україні, хаос в Україні провалюється, вони кинули спецпризначенців на схід, і фактично на сході, в Донецькій і Луганській області з захоплення адміністрацій, приміщень силових структур розпочалась військова агресія. Вони хотіли це розпочати також у Харкові і синхронно там розпочалися відповідні заходи, але в Харкові ми змогли достатньо швидко придушити цей заколот", - розповів секретар РНБО.

Він сказав, що Україна також мала можливість придушити заколоти в Донецьку і Луганську, але коли в РФ "побачили, що провалюється їхній сценарій вони вже кинули військових".

"Вони розуміли, що за прикладом і Харкова, і потім Одеси, все це не утримається, і саме тому, російські військові, російські спецпризначенці почали вже безпосередньо діяти зі зброєю, і альтернативи проводити Антитерористичну операцію в нас не було", - додав він.