Яценюк про завдання ударів по хімоб’єктах у Сирії: це сигнал Путіну напередодні його кривавої інавгурації

Яценюк підкреслив, що це "є правильною відповіддю на злочини проти невинних людей".

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк прокоментував удари США по хімоб’єктах у Сирії.

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"Немає червоних ліній, які ще можна переходити", - підкреслив Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook, коментуючи рішення Сполучених Штатів, Великобританії та Франції завдати удару проти основних хімічних об`єктів у Сирії.

Яценюк підкреслив, що це "є правильною відповіддю на злочини проти невинних людей".

"Це - також чіткий сигнал президенту Путіну, який готується до своєї кривавої інавгурації", - написав лідер "Народного фронту".