СБУ: в Україні активізувалися російські диверсанти

Про це він заявив в ефірі "5 каналу", пише LB.ua.

За словами Лубківського, саме в цьому напрямку зараз сама активно працюють співробітники СБУ і контррозвідки.

При цьому він навів приклад нещодавніх терактів на блокпосту в Маріуполі і в харківському пабі "Стіна".

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"Тобто ми можемо говорити про активізацію диверсійних груп... Ми кожен день нейтрализируем або диверсійні групи, або групи провокаторів", - зазначив радник голови СБУ.