СБУ: в Україні активізувалися російські диверсанти
02:31, 12 листопада 2014Політика
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Радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив про активізацію в Україні російських провокаторів і диверсійних груп.
В СБУ повідомили про активізацію російських диверсантів в Україні / vk.com
Про це він заявив в ефірі "5 каналу", пише LB.ua.
За словами Лубківського, саме в цьому напрямку зараз сама активно працюють співробітники СБУ і контррозвідки.
При цьому він навів приклад нещодавніх терактів на блокпосту в Маріуполі і в харківському пабі "Стіна".
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"Тобто ми можемо говорити про активізацію диверсійних груп... Ми кожен день нейтрализируем або диверсійні групи, або групи провокаторів", - зазначив радник голови СБУ.
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