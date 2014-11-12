Невизнана Південна Осетія встановить "дипломатичні відносини" із "ДНР" та "ЛНР"

09:37, 12 листопада 2014
Політика
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Міністерству закордонних справ самопроголошеної Південної Осетії доручено встановити дипломатичні відносини з самопроголошеними ДНР і ЛНР, які міністерство визнало в червні цього року.

Южная Осетия до сих пор борется за признание / starshinazapasa.livejournal.com

Про це повідомив президент Південної Осетії Леонід Тібілов, виступаючи в прямому ефірі місцевого телебачення.

Про це пише ТАСС.

"МЗС Південної Осетії отримав від мене чіткі вказівки встановити дипломатичні та інші відносини з цими державами", - зазначив він.

На думку Тібілова, визнавши незалежність ДНР і ЛНР, Південна Осетія заявила про себе на міжнародній арені "як про самостійну незалежну державу з власним баченням політичних процесів у світі".

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"Республіка не припиняє зусиль і задля визнання своєї незалежності, - продовжив Тібілов. - Наше зовнішньополітичне відомство працює в цьому напрямку з багатьма країнами, в тому числі Латинської Америки та африканськими державами".

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