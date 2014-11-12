Турчинов наказав розпочати люстрацію посадовців, що призначаються Радою
10:45, 12 листопада 2014Політика
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Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України Олександра Турчинова протягом листопада-грудня буде проведено перевірку посадових осіб, які призначаються та звільняються з посад парламентом.
У листопаді-грудні проведуть перевірку посадових осіб, які призначаються парламентом / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.
На сайті ВР розміщено розпорядження голови парламенту № 713 від 10 листопада 2014 року «Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».
Читайте такожЛюстраційна перевірка торкнеться глави СБУ - Міністр юстиціїУ розпорядженні передбачено провести з 10 листопада 2014 року перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
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