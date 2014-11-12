Турчинов наказав розпочати люстрацію посадовців, що призначаються Радою

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.

На сайті ВР розміщено розпорядження голови парламенту № 713 від 10 листопада 2014 року «Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Читайте такожЛюстраційна перевірка торкнеться глави СБУ - Міністр юстиціїУ розпорядженні передбачено провести з 10 листопада 2014 року перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.