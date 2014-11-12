Парасюк хоче в коаліцію, але відмовляється вступати в якусь із фракцій

На своїй сторінці у Facebook Парасюк написав, що п'ять політичних сил підписали протокол, згідно з яким формуватиметься майбутня коаліція і уряд, але «в одному з положень йдеться, що позафракційні депутати не можуть увійти до коаліції, тобто, я - депутат-самовисуванець, який балотувався по мажоритарному округу не маю права стати членом коаліції. Я зобов'язаний вступити в одну із діючих фракцій і тоді мені дозволять стати частиною коаліції, або ж, якщо я залишусь позафракційним, мене в коаліцію не візьмуть».

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«Ось такий вибір без вибору. Нічого не змінилось, знову все вирішують партії і ділять між собою. Якби я хотів бути частиною команди Порошенка, Яценюка, Самопомочі, чи ще якоїсь політсили, я б з легкістю погодився на пропозицію йти по їх списках. Я вирішив бути максимально незалежним, бо не вірю жодній із цих сил і саме тому йшов на вибори самовисуванцем-мажоритарником», - пише Парасюк. Він наголошує: «Водночас, я розумію, наскільки важливо в умовах війни і економічної кризи створити ефективний і діючий парламент, і розумію, що коаліція нам потрібна. Я готовий працювати цілодобово і без вихідних, щоб вирішити усі нагальні проблеми в Україні. Але чому, щоб увійти в коаліцію, я повинен ставати членом якоїсь фракції? Фракція диктує умови і часто закриває рота, але я йшов на вибори не для того, щоб бути лояльним і мовчати, коли кояться безчинства».

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада представник “Народного фронту” Вікторія Сюмар повідомила, що під час консультацій щодо угоди про коаліцію вирішено, що для входження до коаліції депутату необхідно буде вступити до якоїсь фракцій. Сюмар зазначила: “Якщо депутати захочуть пристати до коаліції, вони мають вступити в якусь із фракцій”.

Водночас, як відомо, 8 квітня 2010 року було оприлюднено рішення Конституційного Суду України, згідно з яким окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції.