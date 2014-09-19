Парасюк "довго вагався", але вирішив теж податись у депутати

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв рішення балотуватись до Верховної Ради. Вчора підготували всі документи. Зараз в дорозі до Києва, їду в ЦВК", – написав він.

Як уточнив Парасюк, він вирішив йти самовисуванцем по мажоритарному округу. За словами активіста, він довго вагався перед тим, як прийняти таке рішення.

Читайте такожПарасюка захопили російські військові. Володимир хитрістю вирвався з полону - Філатов"Довго вагався, адже чув різні думки. Обрав між "один в полі не воїн", "туди знову поналазить багато старих політиків, регіоналів, не буде з ким працювати" і "не йти на вибори - це зійти на половині дистанції", – додав Парасюк.