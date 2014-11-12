Бійці сили АТО зазнали втрат під Щастям

11:37, 12 листопада 2014
Політика
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Під містом Щастя у Луганській області загинув український військовослужбовець, ще один поранений.

REUTERS

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі, пораненого військовослужбовця доправили до міської лікарні.

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"Під час обстрілу з ракетних систем залпового вогню «Град» наших позицій в районі Щастя ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця, ще одного пораненого доставлено до міської лікарні", – говориться в повідомленні. 

"Сьогодні зранку бойовики в черговий раз обстріляли наші позиції в аеропорту. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників, нині йому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі АТО наголосили, що українські військові вогнем у відповідь знищують вогневі точки противника. 

Post by Прес-центр АТО.
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