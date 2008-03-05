Ющенко полетів у Казахстан

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з офіційним візитом до Республіки Казахстан.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках дводенного офіційного візиту відбудуться зустрічі Президента України з Президентом Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, а також з прем`єр-міністром Каримом МАСІМОВИМ та головою Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан Асланом МУСІНИМ.

У ході зустрічей планується обговорення широкого кола актуальних питань українсько-казахстанського співробітництва в енергетичній, транспортній, сільськогосподарській, науково-технічній та інших сферах.

Окрему увагу планується приділити реалізації Плану дій Україна-Казахстан на 2007-2008 роки.

В ході візиту Президент України офіційно відкриє Рік України в Республіці Казахстан, заходи якого будуть проведені поточного року - після завершення Року Республіки Казахстан в Україні, що був започаткований 2 лютого минулого року в ході офіційного візиту в Україну Президента Казахстану.

Президенти України та Казахстану за підсумками переговорів планують прийняти Спільну заяву.

Також планується підписання угоди про співробітництво між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерством індустрії та торгівлі Республіки Казахстан; угоди між Запорізькою міською адміністрацією та Акіматом міста Уральськ Республіки Казахстан про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Крім того, Президент України спільно з Президентом Казахстану у рамках візиту планують взяти участь в українсько-казахстанському бізнес-форумі.

Також В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із представниками української громади в Казахстані.

Після цього Президент України 6 березня відбуде з офіційним візитом до Республіки Таджикистан.

Главу Української держави під час візиту супроводжують 6 міністрів: міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, міністр житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО та заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Також Президента супроводжує голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР, Запорізький міський голова Євген КАРТАШОВ, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, генеральний директор державної компанії "Укрспецекспорт" Сергій БОНДАРЧУК.