Яценюк просить світ не страждати на "геополітичний дальтонізм"

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів 12 листопада, передає Українська правда.

"Мінські домовленості виконуються Україною і не виконуються Росією і терористами, які перебувають під її контролем", - сказав він.

"В очікуванні як Ради безпеки ООН, так і саміту Великої двадцятки, так і зустрічі ОБСЄ, так і відповідної Ради міністрів Євросоюзу ми ще раз хочемо відзначити, що все, що необхідно для деескалації ситуації згідно з мінським домовленостями, українська влада робить", - заявив Яценюк.

Читайте такожРадбез ООН призначив на 12 листопада екстрену зустріч щодо УкраїниВін зазначив: "У міжнародній політиці є таке визначення - "червона лінія". Завжди кажуть: "Якщо перейдуть червону лінію, то ми приймемо додаткові рішення, то ми розглянемо додаткові санкції, то ми посилимо тиск".

"Просто хотів би звернутися (з проханням), щоб світ не страждав геополітичним дальтонізм. А то вже перейдено не десятки, а сотні червоних ліній. Тисячі загиблих через російську військову агресію", - заявив Яценюк.

"Україні потрібен мир. І для того, щоб встановити цей мир, весь світ повинен виступати як один єдиний, цивілізований, демократичний інститут, який бореться за мир і в Україні, і в цілому світі", - підкреслив прем'єр.

"Все, що в наших силах, ми робимо. У нас тільки сили не безмежні. Особливо коли йдеться про протистояння з ядерною державою, яка озброєна до зубів", - заявив Яценюк.

"Тому ми очікуємо і сподіваємося на спільну і єдину позицію, на реальну допомогу і підтримку. В тому числі, і у фінансових питаннях, в питаннях макроекономічної політики", - додав він.