З початку АТО на сході загинули 1052 українських військових
13:29, 11 листопада 2014Суспільство
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Станом на 11 листопада 1052 військових - це кількість загиблих за весь час проведення АТО.
REUTERS
З початку проведення антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях станом на 11 листопада загинули 1052 українських військовослужбовця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Станом на 11 листопада 1052 військових - це кількість загиблих за весь час проведення АТО", - сказав Лисенко.
За його словами, понад 400 осіб вважаються зниклими безвісти, 399 перебувають у полоні, ще 4 тис. 79 було поранено.
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