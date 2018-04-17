З'явилося фото Надії Савченко після голодування

Сестра і мати Савченко говорили, що вона за 20 днів голодування схудла на 15 кілограмів.

Українські ЗМІ опублікували фото Надії Савченко, яка голодує вже четвертий тиждень.

Фотографію опублікувало видання "Українська правда".

Нагадаємо, Савченко оголосила голодування 23 березня. Відповідну заяву депутат зробила під час свого виступу в суді.

Щоб пройти тест на поліграфі вона погодилася поїсти, але потім знову відновила голодний протест. Раніше сестра і мати Савченко говорили, що вона за 20 днів голодування схудла на 15 кілограмів. Нардеп, за їхніми словами, нічого не їсть, тільки п'є воду і курить цигарки.

Читайте також"Вода і сині "Прилуки": сестра розповіла, як голодує Савченко в СІЗО

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 квітня Савченко проходила експертизу на поліграфі. Цього ж дня її сестра Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.