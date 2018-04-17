З'явилося фото Надії Савченко після голодування

19:41, 17 квітня 2018
Політика
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"Українська правда"

Фотографію опублікувало видання "Українська правда".

Нагадаємо, Савченко оголосила голодування 23 березня. Відповідну заяву депутат зробила під час свого виступу в суді.

Щоб пройти тест на поліграфі вона погодилася поїсти, але потім знову відновила голодний протест. Раніше сестра і мати Савченко говорили, що вона за 20 днів голодування схудла на 15 кілограмів. Нардеп, за їхніми словами, нічого не їсть, тільки п'є воду і курить цигарки.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 квітня Савченко проходила експертизу на поліграфі. Цього ж дня її сестра Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.

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Теги: #Савченко#голодування