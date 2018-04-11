Савченко з початку голодування схудла на 15 кілограмів

За словами рідних, Надія сильно схудла – з 85 до 70 кілограмів. Вона нічого не їсть, тільки вживає воду і курить цигарки.

Заарештована позафракційна нардеп Надія Савченко голодує вже 20-й день, і сьогодні її вранці відвідали мати і сестра.

Про це повідомляє ТСН.

Рідні кажуть, що Надія сильно схудла – з 85 до 70 кілограмів. Вона нічого не їсть, тільки

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"Проблеми зі шлунком - це все, що я знаю. Спазми продовжуються, іноді блювота, нудота", - розповідає мати затриманої.

Сьогодні в медичний заклад Савченко не доставлять, оскільки заплановані слідчі дії. Завтра, як сказала депутат рідним, сама попроситься в медустанову.

"Вона на місці. Їй надають повну медичну допомогу на місці", - сказали в прес-службі СБУ, пише "Українська правда".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру.

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23 березня у Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, підозрювана оголосила про початок голодування.

У цей день суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

29 березня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів народного депутата Надії Савченко на рішення суду першої інстанції.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.