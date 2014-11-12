Екс-міністр оборони Гелетей може потрапити під люстрацію

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на наказ начальника Управління держохорони №657 від 11 листопада.

Документом затверджено графік проведення люстраційних перевірок співробітників Управління держохорони, зокрема з 24 листопада по 31 січня буде проведено перевірку начальника Управління, а з 5 березня по 31 травня 2015 – його заступників.

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Відповідальні за проведення люстрації– департамент з роботи з особовим складом та інспекція Управління держохорони.

Крім того, контроль за виконанням цього наказу здійснює Гелетей, зазначається у документі.