З кінця листопада в СБУ стартує люстрація

Текст документу (від 3.11.2014р.) оприлюднений на офіційному сайті СБ України.

Згідно з наказом, перевірки розпочнуться з 24 листопада 2014р. до 31 січня 2015р. - стосовно голови СБУ, його перших заступників та заступників, посадових, службових та військових посадових осіб Центрального управління СБУ; з 5 березня 2015р. до 31 травня 2015р. - стосовно керівників та заступників керівників регіональних органів СБУ, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів, керівників закладів, установ, організацій, підприємств СБУ, їх заступників.

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Далі, починаючи з 5 квітня 2015р., перевірки за графіком проводитимуться стосовно посадових, службових та військових посадових осіб регіональних управлінь СБУ, а також - у четвертому кварталі 2015р. - закладів, установ, організацій, підприємств СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ тощо.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон «Про очищення влади» (про люстрацію).

Закон визначає правові й організаційні принципи проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади й створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів».