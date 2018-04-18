КСУ почав розгляд президентського законопроекту про скасування депутатської недоторканності

За рішенням правового комітету секретаріату суду, цей законопроект відповідає Конституції.

Конституційний суд України (КСУ) почав розгляд справи за зверненням парламенту про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до ст. 80 Конституції (№7203) вимогам ст. 157 та 158 Основного закону.

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Як передає кореспондент УНІАН, справа розглядається у формі письмового провадження.

Під час відкритої частини засідання голова Конституційного суду Станіслав Шевчук оголосив, що присутніми є 13 членів КСУ, а троє відсутні з поважних причин.

Також, за його словами, ніхто із суддів не повідомляв про наявність у них конфлікту інтересів. При цьому ніхто із суддів не заявляв про самовідвід.

Суддя-доповідач Олександр Тупицький під час відкритої частини розгляду справи заявив, що правовий комітет секретаріату КСУ визнав законопроект таким, що відповідає Конституції.

«Мною, як суддею-доповідачем, було дано доручення правовому департаменту секретаріату КСУ підготувати висновок з питань, порушених у зверненні Верховної Ради, відповідний документ долучено до матеріалів справи», - заявив він.

«Правовий департамент зазначив, що підстав для зміни попередніх юридичних позицій, висловлених у відповідних висновках та рішеннях Конституційного суду України, немає. На підставі аналізу змісту законопроекту з урахуванням згаданих позицій департамент дійшов висновку, що законопроект відповідає вимогам ст. 157, 158 Конституції України», - додав суддя-доповідач.

Після цього присутні судді КСУ одноголосно проголосували за визнання завершеним дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання великої палати КСУ.

Після цього суд перейшов до закритої частини розгляду цієї справи.

Як заявив голова Конституційного суду, висновок щодо законопроекту буде розміщений на офіційному сайті КСУ.