НАЗК знайшло брехню у декларації Рабіновича: тепер за нього має взятися НАБУ

Народний депутат не вказав статутну частку капіталу в ТОВ «Ньюс Нетворк» обсягом у 600 тисяч гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції передало Національному антикорупційному бюро України висновок щодо надання неповної інформації народним депутатом Вадимом Рабіновичем в електронній декларації.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, Рабінович вказав не повну інформацію щодо прав власності у статутному капіталі ТОВ «Ньюс Нетворк».

"Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило та направило до НАБУ обґрунтований висновок за результатами повної перевірки декларації за 2015 рік (виправленої), поданої народним депутатом України Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, було встановлено, що "депутат зазначив у декларації інформацію про належні йому на праві власності 50% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Ньюс Нетворк», тоді як на кінець звітного періоду він був власником 100% компанії".

В антикорупційному відомстві зазначили, що "вартість не вказаної частки статутного капіталу становить 600 тис. грн".

Також нагадується, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

В НАЗК заявляють, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.