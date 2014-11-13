Україна передала ОБСЄ броньовані машини, аби цього не зробила Росія – ЗМІ

Машини місії не продані, а даються у тимчасове безоплатне користування, повідомляє "Українська правда".

Як повідомляється, місія ОБСЄ буде ними користуватися до завершення їхньої місії до березня 2015 року.

За інформацією видання, ці машини не є на озброєнні армії, це п'ять автомобілів прикордонників і п'ять автомобілів Нацгвардії і вони передані для пришвидшення встановлення контролю над російсько-українським кордоном, оскільки сама Україна не може його контролювати.

Крім того, за словами старшого спеціаліста прес-служби місії ОБСЄ Ірини Гудими, машини були передані за ініціативи української сторони.

"Президент сьогодні повідомив, що машини передаються в користування, але спочатку вони не були призначені для використання в зоні АТО", - сказала вона.

Вона також повідомила, що інші країни також надають допомогу місії.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала вивезення з Донбасу в Росію вугілля та "вантажу-200""Інші країни нам також надають машини, внески, інше обладнання. Зараз готується така допомога від Великобританії та європейської спостережної місії", - сказала Гудима.

"З Росією і низкою інших країн також йдуть переговори про це, але поки немає рішення, результати не можна говорити", - додала вона.

У той же час, в Адміністрації президента і в дипломатичних колах розповіли, що рішенням передати 10 автомобілів місії ОБСЄ Київ "перебив" російську пропозицію.

HAPPENING NOW: @Poroshenko and Amb. Apakan at the handover of UA-provided armored vehicles to #OSCE SMM to #Ukrainepic.twitter.com/7bjTUcNG8U — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) November 13, 2014

"Вона полягала в тому, що Москва хотіла надати машини для ОБСЄ, але разом з російськими водіями. Україна, звичайно, проти того, щоб там були російські водії. У свою чергу ОБСЄ стверджувало, що вони не можуть розширювати свою місію без техніки. Тому Україна надала їм в користування техніку, щоб місія зберігала динаміку збільшення своєї присутності. Адже місія має зрости до 1500 спостерігачів", - розповів співрозмовник.

Повідомляється, що Росія збиралась направити близько 20 машин з одним чи двома водіями у кожній.

При передачі українських машин вирішено, що саме ОБСЄ буде обирати водіїв і укладати з ними контракти.

Керівник СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан під час передачі машин повідомив, що "бронеавтомобілі є абсолютно необхідними для роботи спеціальної моніторингової місії на сході України", і це дозволить "розширювати місію для виконання мінських угод".