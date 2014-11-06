В ЄС вмовляють Порошенка не відмовлятися від Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

"Я обговорювала з президентом Порошенком і вчора ввечері з міністром (закордонних справ Павлом) Клімкіним, що ми потребуємо їхньої участі для того, аби цей протокол з Мінська, навіть якщо він не виконується так, як би їм хотілося, аби він продовжував функціонувати", - сказала Могеріні.

Могеріні, яка приступила до виконання своїх обов'язків у ЄС 1 листопада і свій перший візит здійснила до Польщі, назвала тему України однією з найважливіших порядку денного її переговорів з польськими політиками.

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"Я переконана, що ми одночасно вимагатимемо тиску на Росію та пошуку ефективних каналів комунікації з російськими лідерами", - сказала вона журналістам, коментуючи своє бачення вирішення конфлікту.

Могеріні запевнила, що Євроcоюз однозначно підтримує незалежність і територіальну цілісність України. "Я переконана, що міжнародна спільнота, щонайменше, Європейський Союз, вважає, що територіальна цілісність і незалежність України - це не лише гарні слова, це головна засада, на яку ми орієнтуємося у наших діях", - сказала Могеріні, яка раніше очолювала МЗС Італії.