За добу бойовики 24 рази обстріляли українські позиції

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Бойовики продовжують вести артилерійський та мінометний вогонь по позиціях українських військовослужбовців та населених пунктах, що перебувають під українським контролем.

“Станом на 17.30 бойовики 24 рази порушили умови перемір’я. Бандити не бажають, щоби у звільнених від окупантів містах та селах панував мир та спокій”, - сказано у повідомленні.

Читайте такожБойовики із засідки обстріляли колону сил АТО, поранено 5 бійців – штабТакож прес-центр АТО повідомляє, що впродовж дня бойовики неодноразово обстрілювали українські блокпости у районі Красногорівки, вели вогонь по житлових кварталах цього міста, а також по позиціях сил АТО у Вуглегірську.

Окрім того, бойовики знову вели вогонь по силах АТО на Дебальцевському плацдармі. Вибухи від мінометних та артилерійських розривів було чутно поблизу населених пунктів Нікішине, Міус, Чорнухіне та Золоте.

Напруженою ситуація залишається на трасі Бахмутка, де знаходяться 31-й, 37-й та інші блокпости й опорні пункти, що забезпечують оборону ділянки лінії розмежування сторін. Там впродовж дня бандити неодноразово вели вогонь по українських підрозділах із систем залпового вогню «Град» та мінометів.