Бойовики протягом години обстрілювали Дебальцеве і трасу Бахмутка
18:04, 10 листопада 2014Політика
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Сьогодні вранці бойовики обстріляли позиції українських військових на бахмутської трасі в Луганській області і місто Дебальцеве Донецької області.
REUTERS
Близько 7:00 в Кіровську почали лунати перші залпи з мінометів артилерійських установок Д-30, вони тривали близько години, повідомляє "Інформатор".
Як повідомляють очевидці, бойовики стріляли в бік Бахмутки. Місцеві жителі в Дебальцевому повідомили, що вони о 8 годині відкрили вогонь артилерії по позиціях сил АТО.
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Обстріл тривав близько години. Дані про жертви і руйнування уточнюються.
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