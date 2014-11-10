Бойовики протягом години обстрілювали Дебальцеве і трасу Бахмутка

Близько 7:00 в Кіровську почали лунати перші залпи з мінометів артилерійських установок Д-30, вони тривали близько години, повідомляє "Інформатор".

Як повідомляють очевидці, бойовики стріляли в бік Бахмутки. Місцеві жителі в Дебальцевому повідомили, що вони о 8 годині відкрили вогонь артилерії по позиціях сил АТО.

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Обстріл тривав близько години. Дані про жертви і руйнування уточнюються.