Росія намагається оточити себе протекторатами - радянський дисидент

Про це заявив радянський дисидент Віктор Файнберг, який разом з сімома іншими активістами вийшов на Червону площі у Москві 25 серпня 1968 року з протестом проти введення радянських військ до Чехословаччини, повідомляє Радіо Свобода.

"Російська імперія оточена тепер протекторатами. Південна Осетія, Придністров’я, Абхазія, тепер – Крим. А ось зараз вже й східна Україна. Це найбільш промисловий регіон України, багатий на корисні копалини. І тепер цей регіон окупований російськими військами, які вирядились у «добровольців", – сказав Файнберг під час відео-конференції з Прагою.

На його думку, окупаці Криму дуже нагадує дії гітлерівської Німеччини в кінці 30-х.

Читайте такожПольський дисидент радить Україні набратися терпіння і почекати два-три роки"Я думаю, що це дуже схоже на ситуацію 1938 року, коли гітлерівська Німеччина без жодного пострілу спочатку зайняла Рурський басейн, потім – Австрію, а потім – Чехословаччину. І як тоді реагували великі країни Заходу? Тепер Росія проковтнула без жодного пострілу Крим. Потім навіть чеського президента змусила сказати, що в Україні немає жодного російського вояка. Це при тому, що сотні й сотні трупів російських солдат та офіцерів таємно повертають на Батьківщину", - вважає він.

Нагадаємо, раніше в Чехії з'явилися бігборди з зображенням Мустафи Джемілєва та написом: "За вираження незгоди з радянською окупацією Чехословаччини в 1968 році я відсидів у в'язниці три роки. Зараз президент Чехії закликає змиритися з анексією Криму".