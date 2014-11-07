У Празі встановили білборди з Джемілєвим, який докоряє президенту Чехії

Як розповіли очевидці, п'ять плакатів і один електронний екран розташовані у видних місцях міста.

Про це пише "Новое время".

Під фото колишнього голови кримського Меджлісу наводиться його цитата, де Джемілєв дорікає чеському лідеру за заклик змиритися з окупацією Криму.

"За вираження незгоди з радянською окупацією Чехословаччини в 1968 році я відсидів у в'язниці три роки. Зараз президент Чехії закликає змиритися з анексією Криму", - свідчить напис на білбордах.

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