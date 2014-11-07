У Празі встановили білборди з Джемілєвим, який докоряє президенту Чехії
07:32, 07 листопада 2014Політика
0 0
На вулицях Праги з'явилися білборди з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим.
Цитатою Джемілєва президенту Чехії нагадали про важливість кордонів / nvua.net
Як розповіли очевидці, п'ять плакатів і один електронний екран розташовані у видних місцях міста.
Про це пише "Новое время".
Під фото колишнього голови кримського Меджлісу наводиться його цитата, де Джемілєв дорікає чеському лідеру за заклик змиритися з окупацією Криму.
"За вираження незгоди з радянською окупацією Чехословаччини в 1968 році я відсидів у в'язниці три роки. Зараз президент Чехії закликає змиритися з анексією Криму", - свідчить напис на білбордах.
Читайте такожПрезидент Чехії матюкався в ефірі та захищав політику Путіна
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter