Засідання РНБО щодо санкцій проти Росії перенесли - ЗМІ

Питання антиросійських санкцій РНБО розгляне 2 травня.

Засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому планувалося розглянути запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, перенесли на 2 травня 2018 року.

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Про це "Громадському" повідомили одразу два члени РНБО. Запровадження нових санкцій проти Росії 12 квітня анонсував президент Петро Порошенко.

"Я звернувся до відповідних відомств для підготовки пропозицій. Щоб РНБО підготувала необхідний пакет обмежувальних заходів проти Росії", - заявив тоді він.

Засідання РНБО, на якому мали б затвердити анонсовані президентом санкції, переносилось декілька разів. Спочатку воно анонсувалось на 24 квітня, потім на сьогодні - 26 квітня.