РНБО наступного тижня розгляне санкції проти РФ, аналогічні американським — Турчинов

Турчинов висловив вдячність країнам Заходу за запроваджені санкції проти Росії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що наступного тижня відбудеться засідання РНБО, на якому Україна продовжить чинні санкції та запровадить нові, аналогічні американським обмежувальні заходи проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

Секретар РНБО висловив вдячність країнам Заходу за запроваджені санкції проти Росії.

«Дуже важливі останні санкції, які вжив президент США Трамп, які достатньо суттєві та болісні для РФ», - відзначив він.

Турчинов заявив, що «за дорученням президента наступного тижня відбудеться засідання РНБО, на якому будуть продовжені санкції, які існують проти РФ і продубльовані санкції, які приймають США та європейські країни».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.

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Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Запровадження нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), лише 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.