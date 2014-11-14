Яценюк: робота і в наступному складі Кабміну ”може по-різному обернутися для політичної кар`єри”

Про це він заявив в прямому ефірі програми “Шустер-Live” на Першому національному у п`ятницю ввечері.

“Робота і в цьому складі Кабінету міністрів України, і в наступному може по-різному обернутися для політичної кар`єри. Шансів вижити набагато менше, ніж не вижити. Але мова не йде зараз про політичну кар`єру будь-якої людини, мова йде про політичну відповідальність за долю держави”, - сказав він.

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Яценюк знову наголосив, що формування уряду повинно бути прозорим, і що всі політичні сили, які увійдуть до коаліції повинні нести політичну відповідальність за проведення реформ.

“Я звернувся до України, щоб розпочати публічно процедуру обговорення нового складу Кабінету міністрів... Ключовим принципом при формуванні уряду повинна бути прозорість, відкритість і чесність”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому, будучи напередодні призначення на посаду прем`єр-міністра Яценюк заявив, що уряд, який тоді створювався, буде урядом ”політичних камікадзе”.