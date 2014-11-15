На сайті партії Порошенка опублікували робочу версію коаліційної угоди

02:52, 15 листопада 2014
Політика
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Оприлюднено робочий текст коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" та "Батьківщини".

Фото УНІАН

Документ розміщений на сайті "Блоку Петра Порошенка".

Над текстом 5 політичних партій працюють вже два тижні.

Текст угоди займає 66 сторінок. Серед основних тем: курс в НАТО, боротьба за Крим, пропорційні вибори.

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