На сайті партії Порошенка опублікували робочу версію коаліційної угоди

Оприлюднено робочий текст коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" та "Батьківщини".

Документ розміщений на сайті "Блоку Петра Порошенка". Над текстом 5 політичних партій працюють вже два тижні. Текст угоди займає 66 сторінок. Серед основних тем: курс в НАТО, боротьба за Крим, пропорційні вибори. Читайте такожУ Порошенка заявили, що не погоджували кадрові пропозиції Яценюка на переговорах по коаліції

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter