На сайті партії Порошенка опублікували робочу версію коаліційної угоди
02:52, 15 листопада 2014Політика
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Оприлюднено робочий текст коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" та "Батьківщини".
На сайті БПП опублікували робочу версію коаліційної угоди / УНІАН
Документ розміщений на сайті "Блоку Петра Порошенка".
Над текстом 5 політичних партій працюють вже два тижні.
Текст угоди займає 66 сторінок. Серед основних тем: курс в НАТО, боротьба за Крим, пропорційні вибори.
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