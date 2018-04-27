Геращенко у ПАРЄ закликала посилити санкції проти Росії та розповіла про безкарність Кремля

Безкарність Росії поглиблює гуманітарну катастрофу в Сирії і Україні, заявила член постійної делегації ПАРЄ Ірина Геращенко.

Під час дебатів про роль Європи в ініціюванні мирних процесів у Сирії українська делегація висловила співчуття цивільному населенню цієї країни, яка переживає справжню гуманітарну катастрофу.

У кожному виступі делегація нашої країни нагадувала про спільників Асада - Кремль, пише на своїй сторінці у Facebook Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації в ПАРЄ.

"Борислав Береза провів паралелі з безчинством росіян на Донбасі і в Криму. Сергій Власенко говорив про безкарність РФ. Я закликала посилити санкції проти Росії, яка зловживає правом вето, блокує всі рішення Радбезу ООН. Безкарність РФ поглиблює гуманітарну катастрофу в Сирії і Україні", - наголосила вона.

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Герашенко заявила, що Росія, яка б мала утилізувати хімічну зброю, використовує її проти сирійських дітей. А в Україні РФ використовує заборонені оттавською конвенцією міни і важке озброєння, в Солсбері - хімічну субстанцію "Новичок", За її словами, "все це від повної безкарності".

"Олексій Гончаренко назвав Путіна патроном диктатора Асада й розповів, що депутат Держдуми Слуцький, який сьогодні прибув на комітет у ПАРЄ, заявив, що Росія нікому нічого не винна й не збирається виконувати ніякі резолюціі. Такою є позиція офіційної влади РФ, Путіна", - розповіла член постійної делегації ПАРЄ.

"Рік тому тодішній президент ПАРЄ Аграмонт і Ко з російськими депутатами ручкалися з Асадом. Вони не понесли жодного покарання за цю підтримку диктаторського режиму. Відповідальність за ситуацію в Сирії лежить на всіх міжнародних організаціях і інституціях, бо ми дозволяємо Росії цю безкарність", - підсумувала Геращенко.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи 26 квітня ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні.