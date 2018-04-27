ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні - Ар’єв

Гібридна війна може дестабілізувати і підірвати цілі суспільства і спричинити численні жертви, йдеться у резолюції.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 квітня ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

«Асамблея із занепокоєнням відзначає, що сьогодні держави все частіше стикаються з явищем "гібридної війни", що створює новий тип загрози на основі поєднання військових та невійськових засобів, таких як кібератаки, кампанії масової дезінформації, в тому числі фальшиві новини, зокрема в соціальних мережах, порушення комунікацій та інших мереж та багато інших. Кібернетичні удари особливо небезпечні, оскільки вони можуть вразити стратегічну інфраструктуру країни, таку як система управління повітряним рухом або атомні станції. Тому гібридна війна може дестабілізувати і підірвати цілі суспільства і спричинити численні жертви. Все ширше використання цих нових тактик, особливо в поєднанні, викликає занепокоєння щодо адекватності існуючих правових норм», – цитує резолюцію Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

"Асамблея також висловлює глибоку стурбованість з приводу численних випадків масових кампаній з дезінформації, спрямованих на підрив безпеки, громадського порядку та мирних демократичних процесів. Існує надзвичайно важлива потреба у розробці інструментів для захисту демократії від "інформаційної зброї", зберігаючи при цьому свободу слова та свободу засобів масової інформації", - йдеться у резолюції.

За словами Ар’єва, це вже друга за тиждень резолюція, з тих що він готував, спрямована на боротьбу з інформаційними атаками джерел гібридних воєн, головним з яких є Росія.