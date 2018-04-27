"Мільйон – невеликі гроші, якщо людям робив добро": підозрюваний у хабарництві Бочковський розповів про виплачену заставу

Адвокат відновленого на посаді голови ДержНС Бочковського заявив, що суд встановив легальність походження застави, виплаченоъ в 2015 році.

Відновлений на посаді голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський заявив, що гроші на заставу, який він сплатив у квітні 2015 року, йому надали "батьки і родичі".

Трансляцію вів канал "112 Україна". "Коли на вас одягнуть наручники, ви знайдете ці гроші. 1 млн грн – невеликі гроші, якщо ти робив людям добро. Є батьки, є родичі", – сказав Бочковський.

Адвокат додав, що суд встановив легальність походження застави.

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Раніше повідомлялося, що Бочковського і його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. У той же день уряд звільнив їх від посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем щодо закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

Бочковскому інкримінують статтю 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

26 квітня Окружний адмінсуд Києва поновив Бочковського на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також суд постановив стягнути на користь Бочковського з ДСНС середній заробіток за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року.