Політолог дав прогноз політичної кар'єри сестри Савченко
Народний депутат Надія Савченко потрапила у парламент завдяки своєму агресивному характеру.
Аналогічно може потрапити в український політикум і її сестра Віра. Про це заявив політолог, директор Агентства моделювання ситуація Віталій Бала під час чату в "Главреді".
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"Я вважаю Надію Савченко випадковою людиною в політиці. Всі її дії та спроби стати політиком призвели тільки до бажання когось підірвати і розстріляти. Вона не виправдала надії тих, хто залишився і залишається за лаштунками її політичної діяльності. Тому вони будуть вкладати гроші і підтримувати інші політичні проекти, в списку яких може з'явитися її сестра Віра", - переконаний політичний аналітик.
Нагадаємо, напередодні Великодня Віра Савченко опублікувала у соцмережі пост, який проілюструвала фотографією гранат, прикрашених в стилі великодніх писанок. Вибухонебезпечні аксесуари мають напис: "Христос воскрес".