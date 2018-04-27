Політолог дав прогноз політичної кар'єри сестри Савченко

Експерт переконаний, що Віра Савченко може потрапити в політику випадково.

Народний депутат Надія Савченко потрапила у парламент завдяки своєму агресивному характеру.

Аналогічно може потрапити в український політикум і її сестра Віра. Про це заявив політолог, директор Агентства моделювання ситуація Віталій Бала під час чату в "Главреді".

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"Я вважаю Надію Савченко випадковою людиною в політиці. Всі її дії та спроби стати політиком призвели тільки до бажання когось підірвати і розстріляти. Вона не виправдала надії тих, хто залишився і залишається за лаштунками її політичної діяльності. Тому вони будуть вкладати гроші і підтримувати інші політичні проекти, в списку яких може з'явитися її сестра Віра", - переконаний політичний аналітик.

Нагадаємо, напередодні Великодня Віра Савченко опублікувала у соцмережі пост, який проілюструвала фотографією гранат, прикрашених в стилі великодніх писанок. Вибухонебезпечні аксесуари мають напис: "Христос воскрес".