Політолог дав прогноз політичної кар'єри сестри Савченко

14:26, 27 квітня 2018
Політика
634 0
Політолог дав прогноз про політичну кар'єру Віри Савченко / фото УНІАН

Аналогічно може потрапити в український політикум і її сестра Віра. Про це заявив політолог, директор Агентства моделювання ситуація Віталій Бала під час чату в "Главреді".

Читайте такожСуд відмовив в арешті майна родини Савченко і благодійного фонду її сестри

"Я вважаю Надію Савченко випадковою людиною в політиці. Всі її дії та спроби стати політиком призвели тільки до бажання когось підірвати і розстріляти. Вона не виправдала надії тих, хто залишився і залишається за лаштунками її політичної діяльності. Тому вони будуть вкладати гроші і підтримувати інші політичні проекти, в списку яких може з'явитися її сестра Віра", - переконаний політичний аналітик.

Нагадаємо, напередодні Великодня Віра Савченко опублікувала у соцмережі пост, який проілюструвала фотографією гранат, прикрашених в стилі великодніх писанок. Вибухонебезпечні аксесуари мають напис: "Христос воскрес".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Савченко#політолог#рейтинг Савченко