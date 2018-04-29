У Кременчуці невідомі жорстоко побили соратника Саакашвілі

За даними поліції, незнайомці увірвалися до приватного будинку, в якому перебував активіст. Чоловіка госпіталізовано з переломом голені, двох передплічь, численними ранами голови та тулуба.

Сьогодні у Кременчуці (Полтавська обл.) побито активіста ГО «Чиста хвиля», члена партії «Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі» Олега Філіпаса, який неодноразово на місцевому рівні організовував віче за імпічмент президенту Петру Порошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облуправління поліції.

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За їх даними, незнайомці увірвалися до приватного будинку, в якому перебував активіст та, завдавши численних ударів, зникли у невідомому напрямку. Чоловіка госпіталізовано з перелом голені, двох передплічь, численними ранами голови та тулуба.

«Поліція реалізує комплекс оперативно-слідчих дій. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122) та порушення недоторканості житла (ст. 162)», - зазначили в поліції.

Сам 52-річний потерпілий повідомив поліцію і пресу, що його побили троє чоловіків у масках.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі остаточно програв в Україні суди щодо надання статусу біженця.