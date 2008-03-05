Пророцтво від Семенюк: соціалісти повернуться до влади восени

“Соціалісти повернуться до влади восени - як тільки буде переобрання Верховної Ради”, - наводить слова голови ФДМУ Валентини Семенюк сайт Соцпартії.

„Сьогодні Верховну Раду морозить, тільки тому, що немає в ній Олександра Мороза. Буде Мороз – буде справжній парламентаризм, справжні демократичні цінності, буде робота. Як у 1996 році, коли була прийнята Конституція. Багато чого зараз залежить від того, як депутати зуміють об`єднатися в питаннях збереження демократії, парламентаризму, захисту суверенності держави. За стінами парламенту мені складно пророкувати, коли відбудеться розпуск ВР. Але все до того йде… ” - зазначила голова ФДМУ В.Семенюк.