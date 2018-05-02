Глава Мінкульту розповів, які свята прийдуть на зміну традиційному «Першотравню» (відео)

За останні чотири роки у країни з'явилась безліч дат, гідних стати вихідними та святковими днями, вказав міністр.

Свято першого травня, який відзначається в незалежній Україні як День праці, втратив свою актуальність. Сьогодні його використовують як зайвий вихідний, щоб виїхати на заміський ділянку або природу.

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Таку заяву в ефірі «5 каналу» зробив міністр культури України Євген Нищук. За його словами, Україна переживає перехідний етап щодо кількох дуже чутливих дат.

"З одного боку – не хочеться певну вікову категорію зачепити за живе, з іншого – не хочеться дати шанс ще більшій маніпуляції або провокації. Але разом з тим зараз "Інститут національної пам'яті" певний драфт календаря та відзначення дат подав», - нагадав міністр.

«День праці вже давно не є святом і парадом. Це дата, коли ті, хто має город і присадибні ділянки, їдуть на городи, а велика кількість людей просто користується вихідним днем, щоб поїхати, зрештою, на природу відпочити... Наскільки це важливо зберегти? Я думаю, що рано чи пізно це зміниться", – зазначив Нищук.

За його словами, за останні роки в Україні з'явилися нові дати, які гідні стати вихідними і святами.

"За останні чотири роки у нас з'явилося значно більше інших дат, які треба робити не просто вихідними, а датами реального вшанування і святкування. Це дати героїв, дати добровольців, дати загибелі солдатів під Іловайськом, Дня свободи, 14 жовтня − День захисників Вітчизни. Це ті нові дати, які увійшли з нашою історією", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні в центрі Києва пройшов мітинг лівих політичних організацій, заявлений, як "Марш трудящих". За словами учасників, багато з них прийшли за звичкою святкувати "Першотравень".