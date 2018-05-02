Український дипломат прокоментував наміри ЄС ввести платні спецдозволи для в'їзду за безвізом

Дипломат вважає, що подібні бар'єри Європейського союзу не вписується в логіку безвізового режиму.

Спеціальний дозвіл для в'їзду туристів за безвізом, який хочуть ввести в Європейському союзі, не вписується в концепцію безвізового режиму.

Про це в коментарі InfoResist заявив український дипломат Богдан Яременко. Він вважає, що подібні заходи Євросоюзу можна розцінювати по-різному, проте вони точно не полегшать подорожі туристам.

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"Це можна розглядати як перешкоду, а можна як невелику формальність. Це такий квазівізовий режим, це абсолютно зрозуміло. Це якось не вписується в концепцію безвізу. ЄС реагує фактично на зовнішні загрози і так, ми потрапляємо в розряд тих, хто відчує на собі це", — сказав він.

Раніше посли країн ЄС підтримали введення Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка передбачає необхідність отримувати спеціальні дозволи для в'їзду на територію Європейського Союзу.

Так, всім туристам, в тому числі й українцям, які користуються безвізовим режимом, необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку. Для цього вони повинні заздалегідь заповнити заяву-анкету через Інтернет. Вартість такого документа складе 7 євро.