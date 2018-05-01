ЄС має намір ввести платні спецдозволи для в'їзду за безвізом

При відсутності заборон чи зауважень до мандрівників дозвіл на в'їзд буде видаватися автоматично.

Посли країн ЄС підтримали введення Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка передбачає необхідність отримувати спеціальні дозволи для в'їзду на територію Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.

Так, всім туристам, в тому числі й українцям, які користуються безвізовим режимом, необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку. Для цього вони повинні заздалегідь заповнити заяву-анкету через Інтернет. Вартість такого документа складе 7 євро.

Надана інформація буде проходити автоматично перевірку за базами даних ЄС та Інтерполу, щоб визначити, чи існують підстави для відмови в дозволі на проїзд. При відсутності заборон чи зауважень, дозвіл на в'їзд буде видаватися автоматично.

Читайте такожВ Україні вдвічі упав попит на шенгенські візи

Якщо виникнуть підозри або інформація потребуватиме додаткового аналізу, то заявка буде оброблятися вручну компетентними органами. У будь-якому випадку термін розгляду інформації з винесенням відповідного рішення не буде перевищувати 96 годин.

Дозвіл на в'їзд буде діяти три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта або іншого документа, зареєстрованого при оформленні заявки, в залежності від того, що станеться раніше. Однак його наявність не означає автоматичного права на в'їзд у країни Шенгену - остаточне рішення буде приймати прикордонник.

Спочатку система запрацює в аеропортах і морських пунктах пропуску. Перед посадкою на борт літака або судна авіакомпанії й морські перевізники повинні будуть перевірити наявність дійсного дозволу у осіб, для яких вони передбачені. Через три роки з початку роботи системи це зобов'язання також буде застосовуватись до міжнародних автобусних перевізників.

Для того, щоб нові правила набули чинності, їх ще має підтримати Європейський парламент та затвердити Рада ЄС.

Як повідомляв УНІАН раніше, дозвіл на в'їзд для 95% мандрівників буде надаватися протягом кількох хвилин у рамках нової Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS).