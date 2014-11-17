У "ДНР" збираються ввести розрахунки в рублях

Про це заявив один з ватажків "ДНР" Денис Пушилін. Його цитує РИА Новости.

"Ми давно говорили, що доведеться вводити бівалютну систему. На жаль, зараз ми залежимо від гривні. Тепер гривневий потік може прикритися, і нам просто не буде вистачати готівки", - заявив він.

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"Зараз розглядається кілька варіантів. Один з них, найбільш вірогідний, - що буде і гривня, рубль", - сказав один з лідерів невизнаної республіки.

За словами Пушиліна, юристи уряду "ДНР" зараз розробляють варіанти, як, "залишаючись у правовому полі", почати торгувати з Росією за рублі. Це і забезпечить надходження в республіку готівки, вважає він.

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За словами Пушиліна, цей процес не буде "безболісним".

"В Україні залежність регіонів одне від одного була досить високою. І зараз жоден регіон не зможе безболісно стати незалежним від інших", - вважає сепаратист.