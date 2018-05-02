В Одесі націоналісти знову заговорили про "жидів" і приписали собі перемогу 2 травня 2014 року

В Одесі пройшов "Марш українського порядку", який організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус".

В Одесі під час заходу "Марш українського порядку", який був приурочений до подій у місці 2 травня 2014 року, голова "Правого сектору" Одещини Тетяна Сойкіна зі сцени заявила, що "Україна буде належати українцям, а не жидам".

Відеозапис з виступом представниці "Правого сектору" опубліковано на сторінці "Національний корпус - Одеса" у Facebook.

"Чотири роки тому перші полеглі герої своїм життям врятували життя тисяч. Вони врятували Одесу від Донецького і Луганського сценарію. Наразі тут би не було мирного місця, тут була б війна. Вони поклавши своє життя врятували наші долі, долі звичайних одеситів і звичайних українців в цілому", - заявила Сойкіна під час "маршу", який організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус".

"На майбутнє - ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо як в Одесі, так і в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не жидам, не олігархії. Слава Україні!", - виголосила представниця ПС зі сцени.

Також про встановлення "українського порядку" під час виступу згадав і помічник народного депутата Андрія Білецького Сірий Святослав.

"Всі повинні знати і пам’ятати, що український порядок буде від сходу до заходу, від півночі до півдня, і на Донеччині і Луганщині також, і ми це зробимо", - наголосив він.

На сторінці "Національний корпус - Одеса" серед іншого вказується, що чотири роки тому активісти місцевого Євромайдану змогли дати відсіч сценарію Кремля з озброєними диверсантами, захопленням адмінбудівель та проголошенням чергової "народної республіки".

"Ворог відступив від Одеси, ми перемогли!", - йдеться у дописі одеського "Національного корпусу".

Нагадаємо, криваві події 2 травня 2014 року почались, коли проросійські активісти напали на футбольних ультрас "Чорноморця" та харківського "Металіста" біля Грецької площі. Згодом після численних сутичок цього ж дня у міському будинку профспілок спалахнула пожежа, в якій загинуло 48 людей.

Варто зазначити, що у 2014 році після анексії Росією Криму і початку окупації Донбасу Одеса була одним з найбільш неспокійних міст України. Після кривавих подій 2 травня для стабілізації ситуації в регіоні головою Одеської ОДА призначили народного депутата Ігоря Палицю, і після його призначення Одеса стала відносно спокійним регіоном.