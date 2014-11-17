У Дніпропетровську презентували проект нового логотипу області (фото)

У Дніпропетровську сьогодні презентували проект нового логотипу області.

Як передає кореспондент УНІАН, радник голови Дніпропетровської ОДА Борис Трейгерман, представляючи проект журналістам зазначив, що розробка нового логотипу викликана високим інтересом країн Європи та світу до Дніпропетровщини.

“Для якісного представлення регіону, підвищення привабливості та впізнаваності Дніпропетровщини було прийнято рішення розробити брендбук. Він включатиме в себе фірмовий знак (логотип), стандарт оформлення рекламних, подарункових, презентаційних матеріалів, а також приклади впровадження нового стилю у міське середовище”, - зазначив Трейгераман.

Він також повідомив, що під час розробки брендингу Дніпропетровщини було зроблено кілька ескізів і зрештою використано не назву “Дніпропетровськ”, а “Дніпро”, оскільки мало хто з жителів регіону каже повністю "Дніпропетровськ".

«Так повелося, що всі кажуть «Дніпро» чи «Днєпр». Так простіше, швидше, зручніше та гучніше», – сказав Борис Трейгерман.

За словами радника голови ОДА, в елементах логотипу прослідковується пряма асоціація з річкою Дніпро, яка відома з давніх часів як шлях “з варяг у греки”.

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Трейгерман пояснив, що в проект логотипу представляє собою слово “Дніпро” розділене своєрідним зигзагом, який оригінально вписується в це слово, символізує хвилі Дніпра, синусоїду розвитку регіону та прагнення до кращого майбутнього.

Логотип супроводжує слоган «CREATE FUTURE» («творимо майбутнє»), який визначає його суть.

“Дії влади Дніпропетровської області спрямовані у майбутнє. Вже сьогодні ми творимо майбутнє тим, що наші батальйони воюють за незалежність країни, тим, що Дніпропетровщина приймає переселенців зі сходу, відкриває нові заводи”, - підкреслив Трейгерман.

Також він додав, що в процесі створення брендбуку будуть розроблені стилізовані інформаційні стенди, карти, покажчики, різна рекламно-сувенірна продукція тощо.

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За словами радника голови Дніпропетровської ОДА, проект нового логотипу винесено на обговорення з громадськістю.

Протягом тижня жителі області можуть внести свої побажання та пропозиції щодо вдосконалення логотипу на сайті ОДА та залишити своє коментарі на сторінці Дніпропетровської ОДА у мережі Facebook.